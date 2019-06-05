Глава РАН: научная тематика должна присутствовать на всех экономических форумах в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Научная тематика должна присутствовать в программах всех проводимых в России экономических форумов, как, к примеру, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил в среду в Петербурге президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Экономический форум - это прежде всего инвестиции. Значительную часть в высокотехнологичной продукции составляет человеческий капитал, а значит, инвестиции в знания и умения, адекватные современному высокотехнологичному укладу. Считаю, что наука, научная тематика обязательно должна присутствовать на всех экономических форумах в России",- сказал он на церемонии вручения премии "За международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности", прошедшей 5 июня в рамках ПМЭФ.

Глава РАН стал лауреатом этой премии за усилия по поддержке высокого уровня российской науки и развитие международного партнерства.

"Наука всегда международна, и наши ученые сейчас действительно помогают стране тем, что выстраивают новые научные мосты. Мы, ученые, очень ждем, что по этим мостам поедет вперед и экономика, и внешнеэкономические связи", - сказал Сергеев.