ДВФУ планирует представить прототип "синтетической личности" осенью

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Школа цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) намерена осенью представить прототип "синтетической личности" - искусственного интеллекта, который можно будет использовать в том числе в качестве телефонного консультанта контактного центра. К этому моменту он будет уметь отвечать на вопросы и помогать решать задачи, связанные с банковскими продуктами, сообщил ТАСС директор Школы цифровой экономики Илья Мирин.

Искусственный интеллект, который сможет распознавать человеческую речь и поддерживать продолжительную и осмысленную беседу и который можно будет использовать, например, в качестве консультанта, разрабатывают в вузе с помощью недавно полученного суперкомпьютера. Проект развивается на средства гранта Сбербанка.

"Мы рассчитываем к осени сделать первый прототип, который можно будет показать публично. В процессе работы мы обязательно будем раз в несколько месяцев делать отчеты, презентации. Он уже будет говорить, отвечать на вопросы и помогать решать конкретные задачи, связанные с банковским продуктом", - рассказал Мирин.

Он пояснил, что создать предстоит как программное обеспечение, так и технику на которой оно будет работать. Самая главная задача, которая стоит перед разработчиками, - сделать обучающую выборку слов и фраз, которая необходима для машинного обучения и поможет решить задачи, связанные с речью, голосом, текстом. Система должна обучаться самостоятельно в процессе работы.

В дальнейшем такой искусственный интеллект может быть использован в качестве консультанта по сложным банковским продуктам Сбербанка, полагают разработчики.