Российские ученые обсуждают проект создания генетического паспорта военнослужащего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российские ученые обсуждают уникальный проект создания генетического паспорта военнослужащего, который позволит более точно ориентировать их по военным специальностям, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Важнейший и интереснейший проект, который рассматривали представители РАН и Военно-медицинской академии, - так называемый генетический паспорт военнослужащего. Проект далеко идущий, научный, фундаментальный. Его суть - найти такие генетические предрасположенности у военнослужащих, которые позволят их правильно сориентировать по военным специальностям. То есть полноценно использовать те преимущества, которые дает генетическая предрасположенность, что очень важно", - сказал Сергеев.

По его словам, речь идет о том, чтобы на генетическом уровне понимать, кто более предрасположен, к примеру, к службе на флоте, кто может быть более готов к тому, чтобы стать десантником или танкистом.

"Проект предполагает не только оценку физиологического состояния, но и прогнозирование поведения человека в стрессовых, критических ситуациях, которые как раз связаны с военной профессией. Устойчивость по отношению к стрессам, способность в условиях этого стресса выполнять физические и ментальные операции и так далее - все это может содержаться в генетическом паспорте военнослужащего", - отметил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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