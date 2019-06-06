Швейцарские ученые выявили сложную звуковую структуру в криках обезьян

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Крики обезьян представляют собой сложное сочетание звуков, они содержат информацию, имеющую важное значение для социальной организации в сообществах приматов. К такому выводу пришли ученые Невшательского университета (запад Швейцарии) в ходе двух исследований, проведенных в Бразилии и Южной Африке.

В Бразилии ученые наблюдали за реакцией тити на чучела хищных птиц и лис, размещенных на деревьях и на земле. Затем им включали аудиозапись криков обезьян для "прослушивания", чтобы посмотреть, как реагирует на крики сообщество приматов. Исследователи установили, что тити способны посредством криков передавать своим сородичам сведения о том, какого типа хищник представляет для них в данный момент угрозу, и где он находится - внизу или вверху.

Однако в отличие от речи людей крики тити, как оказалось, не могут передать суть сразу и конкретно. Если человек сказал бы: "хищная птица сидит на ветке" или "лиса сидит под деревом", то обезьяний крик через сочетание звуков, условно названных учеными А и Б, доносит до соплеменников все эти сведения одновременно. Если в звуковой последовательности чаще повторялись звуки А, то "слушавшие" аудиозапись обезьяны поднимали глаза вверх, словно пытаясь высмотреть хищника. Если же в крике неоднократно повторялся звук Б, то они обращали взоры на землю.

В ходе второго исследования, проводившегося в Южной Африке, ученые сосредоточили внимание на изучении криков, которыми сопровождаются драки зеленых мартышек. В таких конфликтах определяется статус обезьян в сообществе.

"Крики, которые издают жертвы нападений, являются более продолжительными и высокими по частоте, нежели крики тех, кто атакует", - пояснила руководитель научной группы Стефани Мерсье. Во время особенно яростных столкновений и преследований крики носят более беспорядочный характер, нежели звуки, характерные для коротких стычек.

Наблюдения ученых Невшательского университета в Южной Африке подтвердили теорию, согласно которой высокие по частоте звуки являются сигналом страха. Такой крик дает возможность жертвам нападений, с одной стороны, останавливать преследователей и прекращать конфликт, а с другой - привлекать на свою сторону соплеменников для участия в будущих драках. Специалисты установили, что в сообществе зеленых мартышек во время конфликтов крики различных особей варьируются в зависимости от их социального статуса и остроты противостояния.