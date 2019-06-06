ТВЭЛ и Курчатовский институт будут совместно создавать инфраструктуру класса мегасайенс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Топливная компания "ТВЭЛ" (входит в Росатом) и НИЦ "Курчатовский институт" будут совместно создавать в России научную инфраструктуру класса мегасайенс, соглашение об этом партнеры подписали 6 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корр. ТАСС.

Научные установки класса мегасайенс предназначены для проведения принципиально новых фундаментальных и прикладных исследований в современной физике.

"Став частью мирового ландшафта мегаустановок, мы приступили к строительству принципиально новых, не имеющих аналогов установок здесь, в России. В первую очередь, это - принципиально новый кольцевой источник синхротронного излучения четвертого поколения. В этом году был пущен высокопоточный научно-исследовательский реакторный комплекс ПИК (PIK) в Гатчине, который по своим характеристикам будет ведущей в мире энергетической нейтронной исследовательской установкой", - сообщил по итогам подписания президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

НИЦ "Курчатовский институт" выступает координатором формирования научных программ и обеспечения эффективного международного сотрудничества в области фундаментальных исследований на уникальных экспериментальных установках как за рубежом, так на территории России.

Совместные проекты

Среди приоритетных совместных проектов партнеров - создание источников синхротронного излучения в Новосибирске и Владивостоке, модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" и некоторые другие.

Еще одно из перспективных направлений сотрудничества - участие дочернего общества АО "ТВЭЛ" - АО "ЦПТИ" (Центральный проектно-технологический институт) - в качестве проектировщика научно-исследовательских установок.

В рамках реализации ряда проектов класса мегасайенс могут быть использованы компетенции "ТВЭЛ" по производству сверхпроводящего провода для поворотных магнитов, бериллиевой оптики, вакуумных камер.

"Топливная компания "ТВЭЛ" накопила опыт участия в международных проектах класса мегасайенс, таких как ИТЭР, в качестве поставщика сверхпроводящих материалов. Проектирование столь сложных установок станет для нас выходом на новый уровень компетенций. Это открывает для нашей компании новую страницу в развитии бизнеса и широкие перспективы участия в подобных проектах в России и за рубежом", - сказала президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова.

О ТВЭЛ и НИЦ КИ

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, первая в стране национальная лаборатория. Под эгидой НИЦ "Курчатовский институт" объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России.

С созданием НИЦ "Курчатовский институт" сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя: Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов"), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, а также плазменные установки.