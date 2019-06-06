В самарском научном центре создадут цифровые двойники аэрокосмической техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Цифровые двойники аэрокосмической техники и газотурбинных двигателей планируют создавать на базе научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области. Соглашение о сотрудничестве подписали глава региона Дмитрий Азаров и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

"Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ Самарской области и Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет создание аэрокосмической техники, газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и газозаправочной техники на основе цифровых двойников", - говорится в сообщении на сайте правительства Самарской области.

Цифровой двойник - это виртуальный аналог создаваемого объекта, на котором планируют проводить цифровые испытания. Подобный метод должен сократить время создания любой техники.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" стала промышленным партнером НОЦ Самарской области.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна принять участие в научных исследованиях и разработках в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.