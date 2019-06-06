Канадские ученые подсчитали, сколько пластика ежегодно потребляет человек

Специалисты из университета Виктории (Канада) проанализировали более 25 предыдущих исследований, направленных на определение точного количества частиц микропластика, содержащегося в рыбе, моллюсках, сахарных подсластителях, солях, спиртных напитках, водопроводной или бутилированной воде, а также в воздухе. Затем ученые подсчитали, сколько подобных продуктов входило в ежегодный рацион питания человека.

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Каждый год человек в среднем потребляет с пищей или вдыхает до 120 тыс. частиц микропластика. К такому неутешительному выводу пришла группа канадских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Independent .

Результаты показали, что в зависимости от пола и возраста человек потребляет от 74 тыс. до 121 тыс. фрагментов микропластика в год. При этом лица, которые отдают предпочтение бутилированной воде, приобретают дополнительные 90 тыс. пластиковых частиц.

Ученые установили, что взрослый мужчина проглатывает около 142 и вдыхает более 170 частиц микропластика в день. Кроме того, девочки ежегодно потребляют 74 тыс. пластиковых частиц, мальчики - 81 тыс., взрослые женщины - 98 тыс., а для мужчин данный показатель составляет свыше 120 тыс.

В то же время исследователям удалось изучить лишь 15% от общего количества съедаемой пищи. В связи с этим настоящее число частиц микропластика, попадающих в организм человека, может быть гораздо больше.

"Данные исследования свидетельствуют о том, что фрагменты микропластика будут и далее обнаруживать если не во всех, то в большинстве предметов, предназначенных для потребления человеком", - отмечают специалисты.

По мнению экспертов, частицы микропластика оказывают негативное влияние на иммунную и эндокринную системы человека, провоцируя развитие различных воспалений и способствуя накоплению в организме опасных химических веществ, в том числе ртути и пестицидов.

Пластик в Мировом океане

По данным международной экологической организации "Гринпис", пластик составляет более 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибают свыше миллиона морских птиц и сотни тысяч млекопитающих.

Ежегодно, по информации ООН, в Мировой океан попадает около 8 млн тонн пластика. Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили микропластик в организмах животных, обитающих даже на самых больших глубинах. Они изучили 90 представителей ракообразных из Марианской впадины (глубина почти 11 км), Идзу-Бонинского (9,8 км), Новогебридского (9,1 км), Японского (8,4 км) и Перуанско-Чилийского (около 8 км) желобов.

Результаты оказались шокирующими: в мышечной ткани и желудках большинства глубоководных животных нашли фрагменты пластика, которые включают в себя полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, а также пластмассу. Причем наиболее пострадавшим от загрязнения местом оказалось дно самой глубокой - Марианской впадины, где эти промышленные отходы были обнаружены в организмах почти всех исследуемых морских животных.