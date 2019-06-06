Минобрнауки: система химэлементов вскоре будет носить имя Менделеева во всем мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Периодическая таблица химических элементов вскоре получит имя Менделеева и на международном уровне, сообщил в четверг глава Минобрнауки России Михаил Котюков на Петербургском международном экономическом форуме.

"Было открытие международного года периодической таблицы химических элементов. Мы все ее знаем как таблицу Менделеева. В мире таблица пока имени собственного, к сожалению, не имеет, но мы считаем, что этот пробел точно может быть заполнен в самое ближайшее время", - сказал Котюков.

Год Периодической таблицы

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. С инициативой о проведении Международного года выступили Российская академия наук, Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева, Министерство науки и высшего образования РФ, российские и зарубежные ученые. Инициативу России поддержали зарубежные страны, международные научные организации, а также более 80 национальных академий наук и научных обществ.

Церемония открытия Международного года состоялась 29 января 2019 года в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии.

Международный год Периодической таблицы химических элементов проходит под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. Намечено проведение научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых. В России планируется проведение более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, направленных на привлечение внимания школьников, студентов и молодежи в целом к науке и ее достижениям.

Одним из ключевых событий Международного года станет XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, который состоится с 9 по 13 сентября 2019 в Санкт-Петербурге. Также в России планируется проведение нескольких международных конференций и симпозиумов, среди которых, например, Всероссийский съезд учителей и преподавателей химии в Москве, Международная Менделеевская олимпиада школьников в Санкт-Петербурге.

О форуме

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.