Ученые определят скорректированные нормативы сбросов сточных вод в Байкал в середине июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Члены рабочей группы при Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН) определят скорректированные нормативы сбросов сточных вод в Байкал в середине июня. Об этом сообщил ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов на Петербургском международном экономическом форуме.

В марте Минприроды РФ инициировало изменение нормативов содержания загрязняющих веществ в сточных водах, которые сбрасываются в Байкал, предложив увеличить их предельные концентрации. Это связано с необходимостью установки очистных сооружений, строительство которых затруднено из-за высоких нормативов.

"При Сибирском отделении РАН создана специальная рабочая группа, которая изучает предлагаемые нормативы. В середине июня будет очередное заседание научного совета СО РАН, на котором планируется уже выйти на какие-то финальные параметры", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что "это будут самые жесткие параметры не то, что в России, а в мире". "Это будет вода, требования к которой, в любом случае, получаются выше, чем требования к питьевой воде", - отметил глава Бурятии.

После доработки документ с предлагаемыми скорректированными нормативами будет направлен в Минприроды РФ. По словам Цыденова, решение по вопросу изменений нормативов может быть принято до конца года.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.