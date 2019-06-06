Власти Пермского края планируют разработать программы НОЦ к осени 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Программы создаваемого в Перми научно-образовательного центра (НОЦ) планируют разработать летом 2019 года, сообщил в интервью ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас идет достаточно сложная работа, у нас достаточно многопрофильный НОЦ получается, восемь квантов - восемь направлений выделяем. Каждое направление - это самостоятельная программа, которая охватывает крупные компании. <...> Я, думаю, что за лето у нас такая программа возникнет, проработанная", - сказал Решетников.

Пермский НОЦ будет включать более 50 кафедр, 50 лабораторий, 14 отраслевых научно-исследовательских института, а также 16 крупных компаний и 37 представителей малого и среднего бизнеса. На площадке центра будут разрабатываться проекты по реновации территорий края, восстановлению экологии и природных ландшафтов. Еще одной задачей НОЦ, как ожидается, станет подготовка научных кадров и специалистов в сфере недропользования. На создание НОЦ в рамках нацпроекта "Наука" из федерального бюджета выделят 100 млн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.