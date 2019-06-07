Археологи обнаружили необычную планировку доисторического поселка в Греции

АФИНЫ, 7 июня. /ТАСС/. Ученые обнаружили свидетельства сложной архитектурной планировки на развалинах доисторического поселка Даскалио. На одноименном небольшом острове на юге Эгейского моря завершился очередной этап археологических раскопок в рамках четырехлетней исследовательской программы "Морские пути островов Керос - Наксос", сообщила газета Naftemporiki.

Даскалио в далеком прошлом был мысом, отделенным от острова Керос землетрясением, расстояние между ними - примерно 100 метров. 4500 лет назад Даскалио был соединен с Керосом дамбой, исчезнувшей из-за повышения уровня воды.

Четырехлетняя программа исследований под руководством ученых Кембриджского университета Колина Ренфрю и Майкла Бойда, а также представителя инспекции древностей Кикладских островов Ирен Легаки стала продолжением раскопок, которые уже проводились на острове Даскалио и на западном побережье Кероса с 2006 по 2008 годы с участием Кембриджского университета, а также греческой Археологической службой в 1963-1967 гг. В ходе раскопок удалось обнаружить большое количество разбитых мраморных статуэток и горшков, а также много керамики, которые, как полагают ученые, в рамках проводившегося в течение 500 лет (в 2750-2240 гг. до н.э.) ритуала помещались в две специальные вырытые ямы. Эти "хранилища" являются, по словам профессора Ренфрю, старейшим островным святилищем в мире.

Беспрецедентная архитектура

Некоторые из скульптур имели начальную высоту до одного метра, и, как считают исследователи, их преднамеренно разбили на куски на других островах Кикладского архипелага, а затем перенесли в местечко Кавос, где и проводился ряд ритуалов. В прошлом году на Даскалио археологи нашли поселение, которое, как показал радиоуглеродный анализ, процветало в начале бронзового века. В ходе раскопок ученые обнаружили выдолбленные в холме каменные террасы, сеть дренажных каналов и каменных сооружений, свидетельствующие о развитой городской архитектуре, беспрецедентной для того периода.

По словам Ренфрю, эти находки обогащают знания о поселении Даскалио. Крутые дорожки вели к вершине острова, пересекая обширные плоские террасы, созданные для обеспечения мест для строительства. Сложная, взаимосвязанная и многоуровневая архитектура говорит о наличии организованного и хорошо построенного поселения на крутом мысе. Здания в Даскалио были в основном сооружены из мрамора хорошего качества, который завозили с соседнего острова Наксос (около 10 км к северу), так как на самом Керосе такого материала не было.

В 2018 году ученые Кембриджского университета обнаружили внутри холма сложную систему дренажных туннелей, построенную за тысячу лет до водопровода знаменитого Кносского дворца минойской цивилизации на Крите.

Местные жители также завозили с соседнего острова Милос много инструментов, сделанных из обсидиана - вулканического стекла. Кроме того, все найденные осколки керамических горшков (более 100 тыс. штук) были "импортными", что свидетельствует о существовании масштабной морской торговли, которая развивалась не только по всему Кикладскому архипелагу, но и за его пределами.

Древний центр металлообработки

Но, пожалуй, самым примечательным из всех ввозившихся материалов было сырье для металлообработки, отмечает издание. Среди наиболее важных находок, сделанных в этом году, - объекты для литья бронзовых артефактов, таких как шпильки, зубила, булавки и наконечники стрел. Следы шлака, обнаруженные на осколках керамических горшков во многих районах археологической площадки, подтверждают тот факт, что металлургические работы проводились в разных частях населенного пункта.

По словам Бойда, одной из уникальных особенностей этого места было то, что металлургия, по-видимому, играла важную роль на протяжении всей жизни поселения. "Это один из самых узнаваемых видов деятельности, который наблюдается во всех раскопанных районах. Металлургия в таких масштабах предполагала постоянную поставку сырья из западной части Кикладских островов или из Аттики, а также наличие социальных структур, которые позволяли изучать и поддерживать технические навыки", - сказал он.

При этом самый важный вопрос заключается в том, куда отправлялся конечный продукт. Как полагает Бойд, Даскалио был крупным центром поставки металлических предметов в регионе, в том числе инструментов и холодного оружия.