Российские ученые создали мобильное приложение для оценки состояния позвоночника пациента

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские ученые разработали мобильное приложение, позволяющее оценить состояние позвоночника больного и принять решение о лечении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"В рамках совместного проекта ФПИ и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского по созданию прототипа системы поддержки принятия врачебных решений разработано мобильное приложение, позволяющее специалисту оценить состояние позвоночника пациента и принять решение о наиболее предпочтительном алгоритме лечения", - сказали в фонде.

Как пояснили в ФПИ, новое мобильное приложение использует встроенные в большинство современных телефонов датчики (датчик магнитного поля, акселерометр), что позволяет измерять большинство основных параметров сагиттального баланса (равновесное состояние суммы всех изгибов позвоночника) за счет нескольких простых действий.

"Оценка параметров сагиттального баланса является неотъемлемым этапом предоперационного планирования при различных заболевания и травмах позвоночника и таза. Мобильное устройство позволяет измерить непосредственно интересующие хирурга параметры путем прикладывания телефона как к распечатанному рентгеновскому снимку, так и к экрану компьютера, на котором выведена сагиттальная проекция позвоночника", - уточнили в фонде.

Совместный проект ФПИ и Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского ведется с июня 2018 года. Ожидается создание прототипа программы, которая на основании данных о пациенте, его заболевании, результатах обследований и анализов поможет врачу выбрать наиболее подходящий вариант операции и спланировать ее.