Студенты и аспиранты МФТИ получили грант от Amazon на разработку искусственного интеллекта

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Студенты и аспиранты Московского физико-технического института получили исследовательский грант от компании Amazon в размере $250 тыс., который будет направлен на разработку искусственного интеллекта. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Команда МФТИ стала участником международного конкурса для вузов в области разговорного искусственного интеллекта Alexa Prize Social bot Grand Challenge 3.

"Цель конкурса - создание передовых агентов для AmazonAlexa (Socialbots), с которыми пользователи смогут общаться на актуальные темы. Комитет AlexaPrize отобрал 10 команд из более чем 375 заявок из университетов 15 стран. Среди других финалистов отбора - Стэнфордский университет, Университет Карнеги-Меллона и другие", - сообщили в вузе.

Команда МФТИ, которая тоже вошла в десятку, состоит из студентов и аспирантов вуза, а также сотрудников iPavlov - проекта лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, который создает передовые решения в сфере разговорного искусственного интеллекта в России.

"Каждая из команд-участников получит исследовательский грант от Amazon в размере $250 тыс. и доступ к другим ресурсам Amazon. Первая встреча команд пройдет в августе в Сиэтле", - отметили в пресс-службе.

В сентябре команды приступят к разработкам, в мае 2020 года определится победитель.