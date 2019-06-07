Археологи обнаружили в Болгарии следы Дракулы

СОФИЯ, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские археологи при раскопках крепости Калета в районе города Свиштов на берегу Дуная обнаружили следы Влада III Цепеша - знаменитого Дракулы, который был прототипом главного персонажа в романе "Дракула" британского писателя Брэма Стокера (1847 - 1912).

"Во время раскопок в крепости мы добрались до пласта XV - XVI веков, в котором обнаружили артефакты - оловянные пули для пищалей, которые использовали войска Дракулы, - сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС профессор Николай Овчаров. - Нашу теорию подтверждают и исторические документы, в частности письмо воеводы, в котором утверждается, что он захватил эту крепость зимой 1461 года и посадил там на кол более тысячи турок".

"Настоящее имя Дракулы - Влад Цепеш, это был воевода, господарь Валахии, который остался в истории из-за последовательных и жестоких нападений на турок-османов", - добавил историк.

Специалисты полагают, что прозвище Дракул (в переводе с румынского "дьявол", или, по ассоциации, "дракон) было Владом Цепешем унаследовано от его отца Влада II, который был рыцарем ордена Дракона, созданного в 1408 году королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом и королевой Барбарой. Влад III в молодости носил именно это прозвище - Дракул, однако позднее более распространенным стал вариант с буквой "А" в конце слова, и он с ним согласился.

Жестокость Дракулы стала нарицательной, а сам исторический персонаж стал героем множества книг, кинофильмов, музыкальных и других художественных произведений.

Овчаров предположил, что Дракула является наследником болгарской династии "Басараб", а его полное имя Йоан Влад.

"До XV века все болгарские владетели носили первое имя Йоан. Несмотря на то, что в тот исторический период болгарского государства не существовало, традиция продолжалась в валахских и молдавских родах. Йоан Влад Цепеш трижды управлял Валахским воеводством, в период с 1461 - 1462 годов захватил 17 крепостей на Дунае и убил более 23 тыс. турок, большинство из которых посадил на кол", - добавил ученый.