СМИ: ученые установили предел физической выносливости человека

ТАСС, 7 июня. Ученые из американского Университета Дьюка в Дарэме (штат Северная Каролина) сумели определить предел физической выносливости человека. При этом, как сообщает газета The Telegraph , выяснилось, что беременные женщины являются рекордсменами в этой области.

Специалисты проанализировали состояние здоровья спортсменов, принимавших участие в популярных спортивных соревнованиях, включая престижную многодневную велогонку "Тур де Франс" и забег на 3000 миль (4828 км), чтобы выяснить, с какими физическими нагрузками может справиться человеческий организм. Для этого эксперты определили у них значение показателя базового уровня метаболизма BMR - количества энергии, расходуемой человеком в состоянии покоя - в начале эксперимента. Затем на протяжении нескольких недель ученые наблюдали за изменением их физического состояния.

Результаты показали, что по прошествии времени расход энергии начал снижаться и достиг значения 2,5 BMR. В этот момент, по словам экспертов, наступает так называемый переломный момент, и организм начинает черпать энергию из собственных запасов. Это связано с тем, что человек начинает сжигать калории быстрее, чем они поступают в организм вместе с пищей.

В рамках исследования ученые также изучили, какое количество энергии тратят беременные женщины. Они обнаружили, что максимальный устойчивый расход энергии среди выносливых спортсменов был лишь незначительно выше метаболических показателей будущих матерей. В частности, предел выносливости у женщин в положении составил 2,2 BMR.

"Наше исследование определяет область человеческих возможностей", - подчеркнул один из авторов исследования из Университета Дьюка Герман Понцер. По его мнению, еще никто никогда не переходил данный предел, "поэтому это своеобразный вызов профессиональным спортсменам". "Может быть, когда-нибудь кто-нибудь побьет этот рекорд и покажет, чего нам не хватает", - заключил он.

Ранее финские ученые выяснили, что тренировки на выносливость: ходьба в быстром темпе, бег, лыжные и велогонки - способны улучшать микрофлору кишечника. Достигается подобный эффект за счет того, что в процессе занятий спортом меняется бактериальный состав кишечника. После нескольких недель регулярных тренировок снижается число способных вызывать воспаления микробов - протеобактерий, при этом одновременно растет число бактерий аккермансий, приводящих к улучшению обмена веществ.