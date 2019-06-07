Ковальчук: установки класса мегасайенс являются элементом технологической независимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Установки класса мегасайенс в современных условиях становятся элементом технологической независимости стран, а не только инструментом получения фундаментальных знаний. Об этом сказал в пятницу президент Национального Исследовательского Центра "Курчатовский Институт" Михаил Ковальчук на сессии "Мега научная инфраструктура для создания индустрии будущего" Петербургского международного экономического форума.

"Эти установки [класса мегасайенс], помимо базы для получения фундаментальных знаний и создания принципиально новых материалов, сегодня являются элементом технологического обеспечения современной промышленности, а значит - элементом технологической независимости и национальной безопасности", - сказал Ковальчук.

Он напомнил, что источники нейтронов и синхротронного излучения "стали строить даже не очень богатые страны, такие как Испания, Италия, несмотря на то, что они являются членами международного консорциума", позволяющего полноценно участвовать в фундаментальных исследованиях. "Это связано с тем, что эти установки, помимо получения фундаментальных знаний, стали базой для метрологического обеспечения современного производства", - пояснил ученый.

На предыдущих этапах развития промышленности при контроле точности производств тех или иных изделий использовались более простые методы - от штангенциркуля и микрометра для механических деталей до оптики в микроэлектронике. "Сегодня, когда вы складываете атомы и создаете новые материалы и новые структуры, возникает простой вопрос - а как вы будете это контролировать? Это можно контролировать только с помощью рентгеновского излучения и пучков нейтронов", - сказал Ковальчук.

Мегасайенес - это крупные, очень сложные дорогостоящие установки. Страны, которые их разрабатывают, образуют узкий малочисленный элитный клуб, подчеркнул президент НИЦ "Курчатовский институт". "Россия занимает в нем одно из ведущих мест", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.