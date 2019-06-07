Фурсенко: Россия без установок "мегасайенс" не будет лидером в научно-техническом развитии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия не сумеет войти в число стран-лидеров в области научно-технологического развития без запуска установок "мегасайенс". Такое мнение выразил в пятницу помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. В частности, запланировано строительство и запуск установок класса "мегасайенс".

"Без установок класса "мегасайенс", которые должны давать нам знания нового, абсолютно другого уровня в самых разных областях, промышленность и экономика будущего невозможны. Без этих установок мы не будем на уровне стран-лидеров в плане создания новой экономики <...> Создание новой энергетики, вопросы рационального использования окружающей среды, создание нового информационного пространства - практически по всем этим направлениям необходимы эти установки. Это инструментарий, который вызван требованиями времени, а не придуман учеными, просто чтобы было чем заняться", - сказал Фурсенко на сессии "Инфраструктура мегасайенс, создающая промышленность будущего" на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что создание данных установок - это не только "огромный стимул для развития" по запросу экономики и общества в целом. Такого рода инфраструктура, указал Фурсенко, "привязывает" талантливых людей к месту, давая им возможность реализоваться в своей стране.

"Научные кадры и идеи очень подвижны, и продвинутая инфраструктура [для исследований], созданная в том или ином месте, способна помочь ученому реализоваться наилучшим образом именно здесь. Этот момент служит ответом на вопрос, почему мы должны создавать такую инфраструктуру с учетом масштабов страны: чтобы научные кадры были распределены по всей России для ее более равномерного развития", - пояснил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатором встречи выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является информационным партнером, официальным фотохост-агентством и оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.