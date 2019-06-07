НМИЦ им. Алмазова поможет подготовить кадры для создания НОЦ в Нижегородской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Нижегородская область и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова планируют сотрудничать в сфере подготовки управленческих кадров, которые займутся созданием в регионе научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Глеб Никитин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение о сотрудничестве между Нижегородской областью и Центром Алмазова было подписано в пятницу на ПМЭФ.

"Мы договорились, помимо обмена информацией, о том, что в Центре Алмазова пройдут обучение управленческие команды, которые будут задействованы в создании НОЦ в регионе. Наш НОЦ не имеет биомедицинской специализации, но технологии управления, взаимодействия между участниками могут быть применимы у нас. Сейчас мы согласовываем списки и графики, думаю, что обучение может стартовать в ближайшие месяцы", - сказал Никитин.

Он отметил, что Центр Алмазова "в последние годы продемонстрировал уникальный опыт создания научной многопрофильной экосистемы, образования кластера в области медицины", а также организации взаимодействия между научными структурами и вузами. "Поскольку мы создаем НОЦ в регионе, эта передача опыта имеет для нас беспрецедентное значение", - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, построенный для реализации задач нацпроекта "Наука" НОЦ откроют в 2019 году. Основными направлениями его деятельности станут разработки в сфере утилизации отходов, цифровизации промышленности, повышения производительности труда. Согласно целям нацпроекта, до 2024 года необходимо создать не менее 15 НОЦ мирового уровня в стране.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.