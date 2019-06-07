Источник: вложения в проект развития ядерной науки и технологий составят 0,5-1 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Финансирование проекта по развитию ядерной науки и технологий, разработанного госкорпорацией "Росатом", на данном этапе определено в диапазоне от 500 млрд рублей до 1 трлн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к разработчикам проекта, в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Порядок финансирования определен от 500 млрд рублей до 1 трлн рублей. Окончательные цифры будут названы после понимания точного объема работ по программе. Пока лишь видны ее основные параметры", - сказал он.

4 июня состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, где, по данным пресс-службы кабмина, обсуждались вопросы в том числе разработки национального проекта "Атомная наука, техника и технологии".

По итогам заседания глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что создание проекта по развитию ядерных технологий было одобрено. Росатом готов профинансировать 51% проекта.

Лихачев в мае этого года на встрече с Медведевым предложил создать нацпроект для развития ядерных технологий - "Атомная наука, техника и технологии". Глава Росатома отметил, что речь идет о закреплении нынешнего положения Росатома на международных рынках, а также о работе по упрочению этого лидерства в 2030-2040 годах и добавил, что видит три аспекта работы: научный, промышленный и аспект, связанный с поддержкой высокотехнологичного экспорта.

Премьер согласился, но уточнил, что говорить стоит не об отдельном проекте, а об элементе нацпроекта "Наука".