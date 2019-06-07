Резидентами инновационно-научного центра в Рязани готовы стать 20 предприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первыми резидентами инновационно-научного технического центра (ИНТЦ) в Рязани готовы стать 20 компаний, часть из них готовы выйти на этап коммерциализации своих разработок. Об этом ТАСС в пятницу сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Инновационные научно-технологические центры (ИНТЦ) - платформы взаимодействия организаций науки, государственной власти и инвесторов. Основная цель - стимулировать коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, инноваций.

"Двадцать предприятий, которые так или иначе связаны с "оборонкой", уже подтвердили свое намерение участвовать в этом проекте. Кроме них, мы будем привлекать в ИНТЦ и другие предприятия, в том числе малые. Еще один важный момент: уже решен вопрос с базовой площадкой, ей будет выступать наш Рязанский радиотехнический университет, который получит особый статус. Он предоставит свои лаборатории, свои кадры, научные разработки", - сказал Любимов.

По его словам, шесть участников проекта уже готовы выйти на этап коммерциализации своих разработок в различных сферах. "У рязанских компаний есть уникальные технологические заделы: использование технологий беспроводной передачи данных с потоком до террабит в секунду; плазменно-оптические технологии для применения в животноводстве, хранении зерна и в здравоохранении, технологии обработки данных от систем дистанционного наблюдения Земли и многое другое. Мы уверены, что все это может быть востребовано", - сказал Любимов.

Он уточнил, что регион намерен войти в число пяти инновационных технологических центров, которые будут открыты в России в текущем году. "Сейчас мы готовим соответствующую заявку в Минэкономразвития РФ, надеемся, что уже в этом году нас включат в список", - сказал собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.