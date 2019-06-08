НОЦ "тюменской матрешки" будет изучать генетическое модифицирование клещей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ), который образовали Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа (так называемая тюменская матрешка), будет изучать генетическое модифицирование клещей для исключения переноса ими заболеваний. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Клещи сегодня - это беда и Европы, и США. И болезни, которые клещи переносят - тяжелые. Есть два направления, и первое - это разработка лекарств. Второе - это генетическое модифицирование для изменения клещей, чтобы они не переносили заболевание", - сказал он.

Моор добавил, что, помимо акарицидной безопасности, НОЦ будет вести исследования в нефтеперерабатывающей сфере, и изучать технологии для улучшения условий жизни и работы в Арктике.

"Сегодня мы находимся на формировании программы НОЦ. Наша задача - в летний период эту программу написать. В ней будут описаны все участники, проекты, разработки, деньги и результаты. По этой же программе мы будем отчитываться, и нас будут сравнивать по эффективности [с другими НОЦ]", - отметил Моор.

По его словам, федеральные деньги на центр будут выделены 2020 году, однако основная часть затрат будет лежать на заказчиках.

НОЦ создан в соответствии с федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука", который предусматривает появление в России в течение шестилетнего периода 15 научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ создаются на основе интеграции университетов и научных организаций в кооперации с предприятиями реального сектора экономики. Срок формирования НОЦ - к 31 декабря 2021 года, по пять центров ежегодно с 2019 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.