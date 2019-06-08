Эксперт: Совет молодых ученых СНГ не работает и требует юридического оформления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. Совет молодых ученых и специалистов СНГ, созданный в 2012 году для развития научного потенциала и активизации научно-технической и инновационной деятельности в странах Содружества, не приносит результатов и требует придания юридического статуса. Такое мнение на сессии "Роль сообществ молодых ученых в реализации научных и технологических проектов" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал председатель межгосударственного координационного совета по научно-технической информации Геворг Варданян.

"В 2012 году создан Совет молодых ученых и специалистов государств - участников Содружества независимых государств, целями и задачами которого являются консолидация молодых ученых, специалистов, новаторов для развитии потенциала и активизация научно-технической и инновационной деятельности. Однако с сожалением должен отметить, что у деятельности совета мало ощутимых и практических результатов. В будущем нужно развивать Совет молодых ученых стран СНГ, однако необходимы соответствующие условия, начиная с юридического статуса, заканчивая механизмами финансирования", - сказал он.

Варданян отметил, что Совет молодых ученых СНГ может существовать за счет взносов стран - участниц. Это позволит организовать совместные проекты, повысить конкурентоспособность высшего образования и академическую мобильность ученых. Из-за низкой результативности совета образовались новые связи. Наибольшую активность в совместном развитии науки проявляют Россия, Армения, Казахстан.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.