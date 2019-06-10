СМИ: в Японии смогли вырастить стволовые клетки в обычном клее

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Группа японских ученых из Токийского университета и Института естественных наук "Рикэн" обнаружила, что обычный клей может быть использован в качестве среды для выращивания стволовых клеток. Как сообщает газета Asahi Shimbun, дешевый заменитель позволит существенно снизить стоимость этой процедуры.

Во время исследования японские биологи пытались создать условия для культивирования гемоцитобластов - типа стволовых клеток, из которых образуются лейкоциты и эритроциты. Для их выращивания используется специальная жидкость, цена которой составляет несколько сотен долларов за 500 мл раствора. Дороговизна процесса сказывается на стоимости гемоцитобластов, из-за чего многим пациентам приходится искать бюджетную альтернативу, такую как пересадка костного мозга.

В ходе экспериментов ученые поместили стволовые клетки в соединение на основе поливинилового спирта (ПВС). Клетки продемонстрировали 100-кратное увеличение своей популяции. Затем биологи повторили процедуру, применив обычный клей, купленный в магазине канцтоваров. Результат вновь оказался успешным.

"Я ощутил настоящее прозрение, как и любой ученый на моем месте", - рассказал соавтор исследования Юкио Накамура. По его словам, он был "настолько поражен, что не мог поверить собственному открытию". Теперь исследователи проверят, подходит ли клей для выращивания стволовых клеток в крупных масштабах. Очередной успех обещает повысить доступность лечения, а также снизить потребность в донорах костного мозга. "Наше открытие может внести огромный вклад в развитие регенеративной медицины", - резюмирует Накамура.