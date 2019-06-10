Академики РАН Наумкин и Пустовайт стали лауреатами Госпремии в области науки и технологии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Научный руководитель института востоковедения Виталий Наумкин, научный руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовайт и другие ученые и исследователи стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области науки и технологий. Имена лауреатов в понедельник на брифинге в Кремле объявили помощник президента Андрей Фурсенко и советник главы государства по культуре Владимир Толстой.

Лауреатом премии за выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение) стал Наумкин.

"Работы Наумкина известны в России и за рубежом, переведены не только на восточные языки, но и на европейские, - сказал Фурсенко, добавив, что Наумкин участвовал во многих мирных переговорах. - Его фамилия не раз звучала в связи с сирийским конфликтом.

Академик РАН известен в России и за рубежом как исследователь арабского и сокотрийского языков. Наумкин ввел в научный оборот неизвестные и малоизвестные документы. "В свете этих документов исторические события прошлого и настоящего получают новое, иногда неожиданное освещение", - добавил Фурсенко.

Российские ученые, внесшие вклад в развитие обсерватории LIGO в США, были отмечены премией за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. Лауреатами стали Пустовайт, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета Московского госуниверситета им. Ломоносова Валерий Митрофанов и замдиректора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

Академик Пустовойт в 1962 году впервые предложил использовать метод регистрации гравитационных волн, который спустя годы в основу конструкции обсерватории LIGO. Благодаря Митрофанову был решен ряд задач проекта LIGO, в том числе связанных с принципиальными ограничениями чувствительности антенн. Хазанов разработал для обсерватории уникальные оптические изоляторы, способные работать в вакууме при большой мощности лазерного излучения.

Премия за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи досталась главному врачу Научно-исследовательского института - краевой клинической больницы № 1 им. Очаповского краснодарского Минздрава Владимиру Порханову, заведующему хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медуниверситета им. Сеченова Минздрава РФ Владимиру Паршину и научному руководителю Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимиру Харченко.

"Ученые предложили принципиально новую концепцию лечения больных с жизнеугрожающими стенотическими заболеваниями трахеи, которые позволяют сохранить многим пациентам жизни и продлить их период трудоспособного состояния", - сказал Фурсенко.

О премии

Указ о присуждении премии подписал президент России Владимир Путин. Общая ежегодная торжественная церемония вручения Госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 12 июня, в День России. Лауреаты получат награды из рук президента РФ.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак.