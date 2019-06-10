"Ростех" и "Роснефть" готовы участвовать в создании научной долины МГУ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Более 10 крупных инвесторов готовы прийти в научно-технологическую долину "Воробьевы горы", в том числе госкорпорация "Ростех" и компания "Роснефть". Об этом журналистам в понедельник заявил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"Сергей Чемезов (глава "Ростеха") готов вложить (средства). Проект очень хороший, по медицине, анализам <…> "Роснефть" готова, у нас есть договоренность, решение. Там будет центр "Роснефти". И другие - их больше десяти сейчас", - сказал Садовничий.

При этом, как пояснил ректор, для начала осуществления этих проектов инвесторам нужна построенная инфраструктура. Строительство начнется после выделения средств Минфином России.

Как заявил в январе президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ, земельные участки рядом с действующими зданиями МГУ будут выведены из-под коммерческой застройки и использованы в целях создания Технологической долины при университете.