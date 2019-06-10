Ученые из ЮФУ обследовали более 3 тыс. человек на рак с помощью крыс

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Ученые лаборатории Южного федерального университета (ЮФУ), где разработали комплекс быстрой диагностики рака легких и желудка на ранней стадии с помощью крыс, обследовали более 3 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС доктор биологических наук, заведующий лабораторией ЮФУ "Нейротехнологии восприятия и распознавания" Виктор Войнов.

"Обследовано условно здоровых лиц - 1489 человек, обследовано больных - 1538. Сейчас идет накопление данных, это [математическая] система, которая должна обучиться на большой выборке людей, когда снимаются индивидуальные особенности, а выявляется общее, что объединяет всех больных на уровне биохимии. В целом работа по накоплению базы данных - это более 3 тыс., а нам нужно порядка 100 тыс., чтобы это было математически осмысленно", - сказал Войнов.

Технология разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ), ЮФУ и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. По словам Войнова, разработка запатентована и проходит апробацию в Ростовском онкоинституте. 4 июня там прошел контрольный эксперимент, который показал достаточную работоспособность системы. Есть намерение подписать соглашение с Минздравом Новгородской области, чтобы начать апробацию комплекса в медучреждениях этого региона, возможно, уже этой осенью.

Аппаратно-программный комплекс с использованием биогибридной сенсорной технологии позволяет выявлять по выдыхаемому воздуху рак на ранних стадиях, а в качестве сенсора выступает крыса. Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, они помогают фиксировать биоритмы, которые образуются в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе. После расшифровки биоритмов математическая система, основой которой является искусственная нейронная сеть, формирует оповещение о степени риска ракового заболевания.

Мировой опыт показывает, что использование животных в качестве сенсоров - это "успешная придумка", говорит Войнов. "Несколько лет назад приезжали коллеги из Санкт-Петербурга, они оценивали качество воды в каналах, в том числе с помощью раков. Записывали их кардиограммы, и по возмущению этого сообщества раков принималось решение - плохая вода или нет. Такие аналогичные системы используются в разных сферах", - рассказал собеседник агентства.

В планах ученых - запатентовать диагностирование сахарного диабета и туберкулеза с помощью крыс. "Сейчас завершается подписание договора с областным противотурберкулезным диспансером (Ростов-на-Дону). Нам нужно показать, что система работает на комплекс социально-значимых патологий - рак легкого, рак желудка, туберкулез и сахарный диабет, это четыре патологии, которые наиболее существенно влияют на социум", - добавил ученый.