Британские ученые установили место падения астероида, произошедшего 1,2 млрд лет назад

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Британские ученые из Оксфордского университета в сотрудничестве с коллегами из Абердинского университета определили точное место падения крупнейшего астероида, поразившего территорию страны около 1,2 млрд лет назад. Остатки древнего ударного кратера, образовавшегося в результате падения космического тела шириной около полутора километров, как сообщает газета Guardian, находятся в море на глубине примерно 200 м между материковой Шотландией и Внешними Гебридскими островами.

Впервые признаки сильнейшего столкновения астероида с Землей ученые обнаружили еще во время экспедиции в Северо-Шотландском нагорье в 2008 году, однако только сейчас им удалось установить, где именно это случилось. Тогда геологи предположили, что необычный красный песчаник, найденный недалеко от деревни Стоер, имеет вулканическое происхождение.

Однако позже специалисты поняли, что "странные зеленые пятна" в скалах напоминают остатки ударного кратера. Анализ пород, взятых в данной местности, подтвердил гипотезу ученых, а также выявил высокую концентрацию палладия и платины - металлов, в большом количестве содержащихся в метеоритах.

В результате дальнейших исследований, проведенных на скалах вблизи небольшого города Аллапул на севере Шотландии, ученые выяснили, что астероид летел со скоростью свыше 60 тыс. км в час и создал кратер диаметром более 19 км. Его остатки находятся на дне пролива Норт-Минч, отделяющего западное побережье Шотландии от островов Льюис и Харрис, принадлежащих архипелагу Внешние Гебридские острова.

"Столкновение привело к возникновению огромных клубящихся облаков пыли и газа, которые разлетелись на несколько сотен километров от места падения", - отметил профессор Оксфордского университета Кен Эймер, руководитель исследования.

То, что осталось от кратера, покрылось осадочными породами и погрузилось в воду. Эксперты допускают, что древний кратер может быть не до конца разрушен. Поэтому его легко обнаружить, прибегнув к различным методам сейсмического исследования морского дна, полагают они.