МЧС и Фонд перспективных исследований будут работать над проектами по безопасности

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. МЧС России и Фонд перспективных исследований (ФПИ) заключили соглашение о сотрудничестве для поиска и осуществления научных проектов в интересах обороны и безопасности государства. Текст соглашения имеется в распоряжении ТАСС.

"Взаимодействие сторон осуществляется по следующим направлениям: формирование научных представлений о возможных угрозах, критически значимых для обороны страны и безопасности государства, причинах их возникновения и путях устранения в целях подготовки рекомендаций по основным направлениям научных исследований и разработок", - говорится в тексте документа.

Кроме того, МЧС и ФПИ вместе намерены искать и отбирать инновационные научно-технические идеи и передовые конструкторские и технологические решения. Также стороны намерены создавать условия для привлечения талантливой молодежи в сферу научных исследований и технологических разработок.

"Целью взаимодействия сторон является <…> разработка и создание инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", - уточняется в соглашении.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в оборонной промышленности.