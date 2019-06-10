Медведев впечатлен осмотром Большого адронного коллайдера

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прилетев в Женеву, посетил Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН) и осмотрел Большой адронный коллайдер.

Главе правительства показали подробную презентацию об истории создания, современной миссии и перспективах ЦЕРН, о сотрудниках организации и ее образовательных программах, о сферах применения полученных учеными данных и о планах развития. Медведеву рассказали о международном сотрудничестве в рамках организации, отдельно остановившись на аспектах взаимодействия с Россией.

Затем премьер на лифте спустился вниз, на где на многометровой глубине находится базовый элемент ЦЕРНА - Большой адронный коллайдер. Медведеву рассказали об исследованиях, проводимых на уникальном оборудовании, провели по различным рабочим зонам.

По окончании осмотра глава правительства оставил памятную запись в книге почетных гостей. "Посещение ЦЕРН и Большого адронного коллайдера очень впечатляет. Это прекрасный пример сотрудничества! Успехов!" - написал он.

На встрече с российскими учеными премьер отметил отметил вдохновляющий характер перспектив сотрудничества России и организации. "Без таких проектов, как ЦЕРН, движение современной науки просто невозможно, особенно с учетом перспектив и новой фазы развития Большого адронного коллайдера и тех возможностей, которые, вероятно, в результате этого возникнут", - подчеркнул глава кабмина.

По его словам, результаты работы этой организации беспрецедентны. "Давайте подумаем, как нам лучше дальше организовать сотрудничество с Европейским центром ядерных исследований", - предложил он участникам встречи.

Пользуясь случаем, премьер поздравил собравшихся с наступающим Днем России.

Членство России в ЦЕРН

Медведев считает правильным, чтобы Россия стала полноправным членом ЦЕРН.

Научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас РФ является в организации наблюдателем, поэтому российские граждане здесь имеют не все возможности, которыми пользуются граждане стран-членов этого научного проекта.

"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер. Харламова ответила, что хотела бы, чтобы РФ стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих. "Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРНом, у нас особые традиции", - сказал премьер.

Он добавил, что Россия занимает положение привилегированного наблюдателя. "Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.

"Я считаю, что нам нужно к этому стремиться. Нам нужно оценить это. Это стоит денег... Если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить", - добавил Медведев.

Европейская организация по ядерным исследованиям

ЦЕРН (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) - межправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области элементарных частиц. Это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В ЦЕРН построены первый ускоритель частиц - синхроциклотрон, Большой электрон-позитронный коллайдер и Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC), который является самым крупным и мощным ускорителем элементарных частиц в мире. Ученые центра сделали ряд крупных открытий: обнаружили W- и Z-бозоны, впервые получили атом антиводорода. А в 2013 году в ЦЕРН сообщили, что в результате серии экспериментов на БАК был обнаружен бозон Хиггса - элементарная частица, за счет которой, по мнению ученых, фактически создается вся масса Вселенной.

Россия имеет в организации статус наблюдателя. В апреле в Женеве между правительством Российской Федерации и Европейской организацией по ядерным исследованиям было подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса, призванное стать современным фундаментом для расширения форматов взаимодействия России и ЦЕРН.

В настоящее время в исследованиях ЦЕРН, работах по модернизации БАК и создании "Будущего циклического коллайдера" (Future Circular Collider, FCC) участвуют, в частности, Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Будкера (ИЯФ СО РАН), Томский государственный университет, Росатом. ЦЕРН, в свою очередь, планирует участие в российских проектах, например, в разработке коллайдера Супер С-тау фабрика ИЯФ СО РАН.