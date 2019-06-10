Медведев согласился подумать об освобождении науки от налогов

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился подумать об освобождении компонентов для проведения научных исследований от таможенных пошлин и налогов.

"Я абсолютно также согласен с тем, что было бы желательно, чтобы часть элементов той большой системы, которая здесь работает, собиралась дома. Собственно, у нас по ряду элементов это так и произошло", - сказал он в ходе общения с учеными в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), отвечая на вопрос о том, что часть работы можно было бы выполнять в России, но этому мешают пошлины и налоги.

"Но вы правы, что и какие-то другие элементы можно было бы делать дома. Часть оборудования производить и компонентов. Наверно, это можно поправить и в общем плане, но у нас как минимум существуют специальные налоговые и таможенные режимы в специальных местах", - продолжил премьер. В частности, такой режим есть в "Сколково", напомнил он.

"Но можно, конечно, к этому отнестись и более обще и посмотреть в целом освобождение такого рода работ. Но это всегда тонкая история, поскольку сразу же появятся мои коллеги из Министерства финансов и таможенной службы и скажут: вот это все, конечно, хорошо, ученых мы любим, но вот это схема, в которую залезут жулики, будут совсем другие виды продукции выводить из-под налогообложения", - поделился своими опасениями Медведев.

"Поэтому ответ двоякий: и сейчас можно делать в специальных местах, для этого существующих уже, но мы посмотрим, что можно сделать и в общем плане", - заключил он.