Россия оценит перспективы полноценного членства в ЦЕРН

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что с оптимизмом смотрит на сотрудничество России с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

"Традиции, которые были раньше заложены для нас, для РФ, создают основания для того, чтобы будущее сотрудничество видеть весьма опимистически", - отметил он на встрече с генеральным директором ЦЕРН Фабиолой Джанотти.

По словам премьера, Россия давно и продуктивно сотрудничает с ЦЕРН. "Надо думать о том, как это сотрудничество продолжать в будущем", - добавил он. Медведев рассказал, что встретился с российскими учеными, которые трудятся в этой организации, и они были очень вдохновлены этой работой. Он добавил, что обсуждал на этой встрече возможность полноценного членства РФ в ЦЕРН. "Мы, безусловно, все оценим и будем продолжать с вами коммуникации и по этому направлению", - сказал Медведев.

Глава кабмина также назвал блестящими результаты, которых достигла ЦЕРН.

Джанотти в свою очередь подчеркнула, что ЦЕРН также заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в использовании российских ноу-хау и привлечении ученых из РФ к проектам Организации.