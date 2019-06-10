ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал активнее внедрять систему постдокторантуры в России. Об этом он заявил в ходе общения с российскими учеными в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).

"Сейчас это действительно, наверное, то, что это нужно будет активнее внедрять. Я не могу сказать, что этого нет, но это не получило широкого распространения, и это абсолютно не противоречит, кстати, никакому законодательству", - сказал он, отвечая на слова одного из собеседников о том, что система трудоустройства в России отличается от принятой в мире.

В частности, речь зашла о "постдоках". По мнению ученых, если бы в РФ получилось адаптировать национальную систему, состыковать ее с международной, то страна могла бы привлекать достаточно хорошие кадры. "Надо просто это активнее внедрять. Я думаю, что мы будем этим заниматься в рамках этих самых наших национальных проектов и вот этой системы подготовки. Дело даже не в постдоках, а в улучшении образования в целом высшего", - заявил российский премьер.

"Я особых здесь сложностей не вижу, просто нужно активнее эту форму использовать", - заключил Медведев.

Постдок - это временная ставка в зарубежных вузах и научно-исследовательских учреждениях, которую занимают молодые ученые со степенью кандидата наук. "Понятно, что это на время проведения определенных исследований, буквально несколько лет с нормальной приемлемой зарплатой, а потом уже либо "всем спасибо", что называется, люди расходятся уже, либо, если человек хочет остаться, то, наверное, в этом случае уже [начинается] другая часть его жизни", - прокомментировал глава кабмина.