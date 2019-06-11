Российские ученые доказали, что землетрясения могут быть зафиксированы с дрейфующих льдин

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Ученый Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения РАН провел эксперимент по установке трех временных сейсмостанций на дрейфующей льдине. Согласно его результатам, временные станции позволяют получать данные об удаленных землетрясениях, говорится в сообщении пресс-службы ИНГГ.

В марте текущего года в ходе первого этапа полярной морской экспедиции "ТрансАрктика-2019" на научно-экспедиционном судне "Академик Трешников" страшим научным сотрудником ИНГГ Андреем Яковлевым были проведены измерения землетрясений с помощью временных сейсмостанций на дрейфующей льдине.

"В ходе эксперимента мы подтвердили, что локальные и удаленные землетрясения могут быть зарегистрированы сейсмическими станциями, установленными на дрейфующем морском льду. При проведении следующих испытаний мы обратим особое внимание на системы удаленного мониторинга положения установленных станций - спутниковые или радиотрекеры. Чтобы повысить вероятность обнаружения землетрясения, необходимо устанавливать станции на различных льдинах", - передает пресс-служба слова старшего научного сотрудника лаборатории сейсмической томографии ИНГГ СО РАН Андрея Яковлева.

В ходе эксперимента Яковлев установил на льдине три сейсмические станции, включавшие в себя сейсмометр, регистратор и мощные батареи, что позволяло вести непрерывную регистрацию. Кроме того, каждые полчаса регистрировались текущие GPS-координаты. За время дрейфа сейсмометры зарегистрировали удаленное землетрясение с эпицентром в районе Японии магнитудой 6. Также было зафиксировано маломощное региональное землетрясение, произошедшее на расстоянии около 500 км от лагеря.

Заместитель директора ИНГГ Иван Кулаков, по информации пресс-службы, сообщил, что необходимо стремиться к созданию на льдинах плавающей сейсмической сети, которая бы перемещалась по всей Арктике. Станции сети пересылали бы данные через спутник в реальном времени.

В работе экспедиции "ТрансАрктика-2019" приняли участие Арктический и антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета, ИНГГ СО РАН, ведущие НИИ и вузы России, занимающиеся исследованиями по арктическому профилю. Также в походе приняли участие немецкие ученые Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Центра им. Гельмгольца по исследованию океана (GEOMAR) и Университета Бремена. Судно ученых вошло в лед севернее Земли Франца-Иосифа, после чего специалисты могли приступать к комплексным исследованиям на дрейфующей льдине. Всего научные работы на льдине заняли месяц.