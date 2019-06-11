Американские ученые выяснили, как сон при включенном свете влияет на вес женщин

ТАСС, 11 июня. Сон при включенном свете способствует набору женщинами лишнего веса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Национального института экологических наук в Северной Каролине.

Согласно распространенным данным, показатели для исследования были взяты из результатов широкомасштабного опроса женщин, проведенного в 2003-2009 годах. Тогда порядка 44 тыс. женщин в возрасте 35-74 лет по всей территории США приняли участие в опросе, рассказывая ученым о своих привычках. В том числе участницам задали вопрос о том, выключают ли они на ночь свет.

Проанализировав эти показатели, ученые пришли к выводу, что в 17% случаев респондентки, оставлявшие включенными лампу или телевизор, поправлялись в среднем на пять килограмм в год. При этом, по словам руководителей исследования, его результаты выявили, что сон при работающих источниках света увеличивает риск набора лишнего веса на 22% и ожирения - на 33%.

При этом ученые отмечают, что к результатам исследования стоит прислушаться, хотя они и не являются истиной в последней инстанции. По их словам, необходимо провести еще ряд исследований, в том числе - с применением электронных устройств, контролирующих набор массы, чтобы с уверенностью говорить о прямой связи. "Если результаты этого исследования - правда, и они будут подтверждены, то это очень простое послание по поводу здоровья людей - выключайте свет на время сна", - приводит телеканал СNN слова руководителя исследования Дейла Сэндлера.

В 2018 году компании America's Health Rankings сообщила, что почти каждый третий взрослый житель США - 31% населения страны - страдает от ожирения. Это на 5% выше уровня 2017 года и является самым высоким показателем за последние 29 лет. По данным ООН, в настоящее время избыточный вес имеют около 40% мужчин и около половины женщин на планете. Ожирение напрямую связано с увеличением числа случаев инфарктов и инсультов, развития диабета и его осложнений, болезней опорно-двигательного аппарата и рядом других заболеваний.