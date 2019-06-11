В Центре геномной медицины в Приморье начали проводить исследования ДНК пациентов

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке начал выполнять медицинскую диагностику пациентов с помощью исследования ДНК. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

"Сам центр уже работает в научном русле, но сегодня он открывается для пациентов, то есть начинает применять свои возможности в практической плоскости, в диагностике генетических заболеваний или предрасположенностей. С помощью современной молекулярной диагностики можно предугадывать развитие некоторых заболеваний, и мы сейчас запускаем серию диагностических процедур, которые смогут выявлять генетические патологии, что позволит эффективнее использовать существующие методы лечения заболеваний", - сказал Кумейко.

На Дальнем Востоке это единственная лаборатория, которая может определять последовательность ДНК. Исследование на конкретную патологию занимает около двух дней.

"Мы можем определить генетическую предрасположенность к какому-то заболеванию у человека, например к ишемической болезни сердца или другим сердечно-сосудистым заболеваниям. И зная это, человеку можно рекомендовать профилактические мероприятия, посещение определенных врачей. Можно определить предрасположенность к онкологическим заболеваниям или заболеваниям обмена веществ, а также дать полную расшифровку генома, которую можно впоследствии использовать как некий генетический медицинский паспорт", - сказала глава лаборатории ДНК-диагностики Анна Стенкова.

Студенты Школы биомедицины ДВФУ участвуют в работе центра в роли лаборантов и технических специалистов. Некоторые из них прошли многомесячные куры по работе на оборудовании и записаны штатными сотрудниками лабораторий.

Оборудование центра было приобретено за счет целевых субсидий из государственного бюджета в рамках программы развития ДВФУ и проекта по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов "5-100", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.