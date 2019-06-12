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Лауреат госпремии рассказал о работе над навигационной системой без спутников

Владислав Пустовойт также отметил, что уже сейчас в России имеются часы, которые измеряют гравитационный потенциал с очень высокой точностью

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Ученые и промышленность России ведут активную работу над концепцией создания системы позиционирования с помощью гравитационной карты поверхности, без использования спутников. Об этом заявил руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт на церемонии вручения Госпремий в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным.

Пустовойт и его коллеги - профессор МГУ Валерий Митрофанов и замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов - отмечены Госпремией в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

"Сегодня ученые, Академия наук России, промышленность, вузы и многие другие организации активно работают над концепцией создания системы позиционирования без использования спутников", - сказал Пустовойт на церемонии.

Он отметил, что созданные сейчас, в том числе, и на основе отечественных идей и технологий приборы для детектирования гравитационных волн позволяют создать уникальные устройства, методы и системы для определения гравитационного потенциала Земли с очень высокой точностью. По словам ученого, уже сегодня в РФ имеются часы, "которые измеряют гравитационный потенциал с очень высокой точностью: достаточно поднять эти часы на несколько сантиметров, как их показания изменятся". "В конечном счете все это означает, что можно создать гравитационную карту земной поверхности, по которой можно определить свое местоположение. Я думаю, что все понимают, какое преимущество получит та страна, которая первой создаст систему позиционирования - то есть, определения своего местоположения - без использования спутниковых систем, таких как GPS или ГЛОНАСС", - подчеркнул лауреат госпремии.

В свою очередь, профессор Митрофанов в своем выступлении рассказал о коллаборации ученых разных стран в сфере гравитационно-волновых исследований, а также выразил благодарность президенту РФ, коллегам и экспертам, которые высоко оценили его с коллегами работу. Еще один лауреат - Ефим Хазанов - тоже выразил благодарность сотрудникам своего института и другим отечественным ученым, которые занимаются исследованиями в сфере гравитационно-волновой астрономии. По его словам, благодаря этим людям Россия стала полноправным участником международной коллаборации, которой "удалось "поймать" те самые гравитационные волны, которые Альберт Эйнштейн предсказал более 100 лет назад".

Теги
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