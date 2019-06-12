Стартапы от "Сколково" привезли свои разработки на медицинскую выставку в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июня. /ТАСС/. Несколько стартап-компаний от Фонда "Сколково" привезли свои проекты и разработки на крупную международную медицинскую выставку HIMSS, которая проходит в среду в столице Финляндии. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления Digital health (цифровое здравоохранение) Фонда "Сколково" Сергей Воинов. На выставку прибыли около 2,5 тыс. участников из 50 стран мира.

"Всего направление "Цифровизация здравоохранения" в Фонде "Сколково" охватывает около 80 компаний. Сюда мы привезли пять компаний, которые уже готовы к серьезному продвижению в мир и готовы предложить международному сообществу свои решения. Есть несколько компаний, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта в медицине. Это, в принципе, понятно, поскольку российская математическая школа, школа в области программирования очень сильная, поэтому важные технологии у нас уже достаточно неплохо развиты", - указал он.

Одной из компаний, участвующих в выставке, является "Третье мнение". В компании ТАСС сообщили, что привезли в Хельсинки "два больших направления, одно из них - автоматическое распознавание патологий на медицинских изображениях с помощью алгоритмов искусственного интеллекта: рентген грудной клетки, цифровые мазки крови и костного мозга, ортопантомограммы, УЗИ, маммограммы". "Это приложение уже внедрено в 30 клиниках России, ОАЭ и Казахстана. Снимок загружается в систему и мгновенно возвращается - на обработанном снимке уже выделены и обозначены отклонения от нормы. Это позволяет определить признаки критически значимых заболеваний на ранних стадиях, увеличить скорость работы со снимком и сократить количество ошибок при диагностике", - сказали сотрудники компании.

В компании добавили, что вторым направлением, к которому уже проявили интерес в Финляндии, стал мониторинг лежачих больных. С помощью сервиса онлайн-мониторинга определяется положение пациента в кровати, опасность падения и риски образования пролежней, а интегрированные датчики микроклимата помещения и передача данных с носимых пациентом устройств позволяют отслеживать и контролировать состояние и условия, в которых находится человек.

Компания "Джибукинг" привезла в Финляндию проект "Med.me". "Это платформа по обмену медицинской информацией и записи на прием ко врачу. Сейчас запись на прием часто происходит по телефону, даже когда оставляешь на сайте заявку, тебе все равно перезванивает человек", - указали в "Джибукинг", пояснив, что помогают автоматизировать этот процесс, причем как для клиник, так и для страховых компаний. Компания работает с крупными частными клиниками в России и сейчас также "помогает в государственном секторе решить похожую проблему".

У "Джибукинг" есть клиенты в Израиле, ОАЭ, Прибалтике и сейчас компания планирует расширяться в Европе.

Ожидания от выставки

Сергей Воинов отметил, что в среду Фонд "Сколково" подписал с HIMSS соглашение о партнерстве. "Благодаря этому соглашению компании получат возможность показать свои решения в мире, получить доступ к международной экспертизе и огромному количеству суперпрофессионалов в медицинской теме в Европе, Америке", - пояснил он.

Воинов указал также, что на выставке присутствует огромное количество потенциальных заказчиков из европейских больниц.

"Один из наших интересов - это получение пилотных проектов, возможность получить сертификаты для медизделий в Европе, партнерство с университетскими госпиталями, такими как Хельсинкский университет, где мы были вчера. Сегодня у нас будет встреча с регионом Оулу и из медицинским университетским госпиталем. У нас есть предварительная договоренность о том, чтобы делать совместные инновации, чтобы в том числе университет был проводником наших технологий", - заключил он.