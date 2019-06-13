Найденные при лазерной съемке курганы под Смоленском получат "археологические паспорта"

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Ранее неизвестные курганы, обнаруженные в конце прошлого года в результате первого лазерного сканирования археологического комплекса в Гнездове под Смоленском, в наступающем полевом сезоне будут детально описаны с учетом степени их сохранности. Об этом сообщила ТАСС руководитель Смоленской археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) Вероника Мурашева.

"Лазерное сканирование и построенные на его основе карты ставят задачу в том числе выяснить точное количество погребальных насыпей и их состояние. В результате такой работы каждый курган получит своего рода паспорт с указанием порядкового номера, основных размерных характеристик и сохранности", - сказала Мурашева в связи с открывающимся в четверг полевым сезоном работ на Гнездовском комплексе.

Раскопкам, которые в июле будет проводить совместная археологическая экспедиция Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Государственного исторического музея, будут предшествовать работы геофизиков из Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Эти работы позволят получить предварительную информацию об объектах исследования.

По словам Мурашевой, первые работы на этом направлении были проведены в апреле-мае в южной части Лесной курганной группы. В наступающем полевом сезоне планируется продолжить их в той же части археологического комплекса. "Визуальный осмотр этой части курганной группы позволяет утверждать высокую точность лазерного сканирования и корректность карт, которые были составлены на его основе. В течение летнего полевого сезона 2019 года мы предполагаем продолжить мониторинг территории Лесной курганной группы", - отметила собеседница агентства.

Передовой метод топографической съемки местности

Со своей стороны, руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово", начальник отдела археологии компании "Энерготранспроект", которая провела лазерное сканирование комплекса, Василий Новиков отметил, что в результате LIDAR-съемки есть вероятность определить участки нетронутого культурного слоя под распаханной землей.

(Технология LIDAR (от англ. Light Identification, Detection and Ranging - "обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света") представляет собой передовой метод топографической съемки местности с самолета, вертолета или беспилотника и позволяет за несколько минут создавать топографический план любой, даже самой труднодоступной местности. Конечным продуктом LIDAR-съемки становится сверхдетализированная, с точностью до нескольких миллиметров, трехмерная виртуальная модель местности, привязанная к спутниковым системам. В сфере археологии технология LIDAR успешно зарекомендовала себя в джунглях Центральной Америки, в первую очередь при изучении поселений древних майя в Гватемале, Мексике и Белизе).

"[Технология] LIDAR позволила скорректировать наши работы по исследованию культурного слоя. Есть версия, что мы можем определить участки непотревоженного культурного слоя под сельскохозяйственной распашкой, которая велась на территории комплекса с XIX века", - сказал ТАСС Новиков. Но LIDAR-съемка, добавил он, лишь вспомогательный инструмент, который сможет принести результаты только при комплексном подходе вместе с геофизическими методами исследования культурного слоя и непосредственно земляными работами.

Гнездовские курганы и лазерное сканирование

Археологический памятник федерального значения "Гнездовский комплекс" является крупнейшим объектом периода формирования Древнерусского государства. Он расположен на берегах Днепра в 13 км к западу от Смоленска, общая площадь составляет около 400 гектаров, в начале ХХ века там фиксировалось около 5 тыс. курганов. В состав комплекса входят и остатки поселений, которые относятся к X веку. Открытый в 1867 году, когда при строительстве железной дороги Орел - Витебск здесь обнаружили богатейший раннесредневековый клад, памятник является жемчужиной древнерусской археологии наряду с Великим Новгородом, Белоозером, Изборском и Старой Ладогой.

В конце 2018 года на территории комплекса впервые в истории древнерусской археологии было проведено лазерное сканирование с применением беспилотников на основе технологии LIDAR.

Лазерная съемка комплекса "Гнездово" позволила обнаружить все сохранившиеся курганные насыпи, которые в X-XI веках составляли крупнейший курганный могильник средневековой Европы. До сих пор такой результат был невозможен - большинство курганов покрыто растительностью, многие были разграблены, распаханы или раскопаны в конце XIX - начале XXI века. Также LIDAR-съемка наглядно демонстрирует зоны активного разрушения памятника в ходе современной хозяйственной и строительной деятельности на территории деревни Гнездово.