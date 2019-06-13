Финансирование гражданской науки в России выросло впервые за пять лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Финансирование гражданской науки за счет средств федерального бюджета увеличилось в РФ впервые за пять лет на 0,9% и составило 420,5 млрд рублей в 2018 году. В 2014-2017 годах этот показатель снижалась в среднем на 8,3% за год, говорится в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованных в четверг.

"Общий объем ассигнований на гражданскую науку из средств федерального бюджета в 2018 году составил 420,5 млрд рублей. Впервые за последние пять лет наблюдался их прирост на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2014-2017 годах в силу бюджетных ограничений, обусловленных экономической ситуацией, величина данного показателя снижалась в среднем за год на 8,3%", - говорится в исследовании.

Отмечается, что, согласно планам правительства РФ, в 2019-2021 годах из бюджета на гражданскую науку ежегодно будет выделяться от 416,3 до 460,7 млрд рублей (в действующих ценах). Это повысит долю расходов на науку в федеральном бюджете до 2,89%. В 2018 году этот показатель составил 2,52%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравнению с 2017 годом.

"В составе ассигнований на гражданскую науку различают средства на фундаментальные исследования (их доля в 2018 году достигла 35,6%) и на прикладные научные исследования гражданского назначения (64,4%). Если в 2011-2016 годах на фундаментальные исследования направлялось менее 30% ассигнований, то начиная с 2017 году показатель превысил эту отметку, и в дальнейшем в соответствии с действующим законом о бюджете его значение будет более 40%", - выяснили в НИУ ВШЭ.

В прошлом году объем средств, выделяемых из бюджета на фундаментальные исследования, увеличился на 15,9% по сравнению с 2017 годом, а на прикладные научные исследования - снизился на 5,9%. Наибольшая доля финансирования при этом приходится на прикладные научные исследования в области национальной экономики - в 2018 году этот показатель составил 44,2%, говорится в результатах исследования.

К гражданской науке относят исследования по направлениям, имеющим гражданское назначение. В настоящее время это фундаментальные исследования, прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры и кинематографии, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта, а также средств массовой информации.