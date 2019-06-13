Ученые доказали искусственное происхождение алмазов, найденных на камчатском вулкане

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН установили, что найденные на камчатском вулкане Толбачик, а также в горах Тибета, Полярного Урала, Албании, Турции алмазы, имеют искусственное происхождение, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Алмазы с острова Толбачик начали исследоваться 10 лет назад. Ученые пытались найти объяснение тому, что алмазы, идентичные искусственным, были найдены в горных породах. При этом, известно, что алмазы вулканического происхождения, как правило, уничтожаются в магматических камерах в глубине вулкана или в базальтовой лаве на поверхности.

"На камчатском вулкане Толбачик, а также в горах Тибета, Полярного Урала, Албании, Турции обнаружили странные алмазы - по всем своим параметрам они похожи на синтетические, однако были найдены в настоящих горных породах. За последние десять лет об этом удивительном природном явлении было написано множество научных работ, но совсем недавно ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН выяснили: необычные алмазы действительно искусственные и были занесены в пробы в результате деятельности человека", - сообщает издание.

Ученые ИГМ, проведя совместно с японскими коллегами рентгенофлуоресцентный анализ на ускорителе, масс-спектрометрический микроэлементный анализ с помощью лазерной абляции и просвечивающую электронную микроскопию, сделали вывод, что металлические включения, присутствующие в алмазах, идентичны классическому промышленному катализатору ПРГН-40 для синтетического роста алмазов, который производится в России, что доказывает их искусственное происхождение. После этого ученые выяснили, что близкие по составу алмазы были найдены в офиолитовых (горные породы, считающиеся остатками древней океанической коры, поднятой на поверхность) породах на Тибете, в Албании, на Урале, в Турции, в Китае и в других местах.

Причины появления

Причинами появления данных включений ученые считают работу буровых установок с использованием алмазов на месторождениях или загрязнение на фабрике, когда алмазы выделяются из пробы. Помимо этого, в тибетских офиолитах были найдены корунд и муассанит с необычными сверхвосстановленными включениями, которые сходны с породами горы Кармель в Израиле.

"Мне пришла мысль: как алмаз, так и корунд, карбид кремния - это стандартные минералы для абразивных материалов (они используются в режущем и других инструментах). Я подумал, что надо обратить на них внимание, проверить, есть ли какое-то сходство. На глаза мне попалась наждачная бумага, сделанная из синтетического корунда достаточно крупной зернистости, с зернышками до одного миллиметра. Я взял кусочек этой бумаги, отполировал зерна и <...> обнаружил в них всю ассоциацию, которая наблюдается в этих так называемых природных корундах из офиолитов Тибета и вулканических пород горы Кармель (Израиль)", - цитирует издание заведующего лабораторией фазовых превращений и диаграмм состояния вещества Земли при высоких давлениях Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Константина Литасова.