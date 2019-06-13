Ученые создали установку, позволяющую детским коляскам самостоятельно двигаться

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Команда молодых ученых из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработала модульную силовую установку, позволяющую детским коляскам двигаться по равнине и заезжать на возвышенности без усилий со стороны родителей. Система может быть установлена на коляску практически любой модели, сообщил ТАСС один из разработчиков, ассистент кафедры электропривода и автоматизации промышленных установок НГТУ Илья Дымов.

"Мы разработали модульную силовую установку для детской коляски. Это в Новосибирске равнина, а если рассматривать Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск - это постоянные перепады в ландшафте, к тому же никто не должен забывать о пандусах. Мы хотели помочь родителям справиться с силовыми нагрузками и передать силовую нагрузку на современные электромеханические устройства", - рассказал Дымов.

По словам разработчика, управление коляской, где установлена система, производится от специального курка управления. При нажатии на него изменяется скорость вращения колес. Блок электродвигателя весом в 200-300 грамм крепится на колесо и подходит практически для всех моделей детских колясок. Система заряжается от сети.

"По требованиям безопасности, мы не можем делать коляску абсолютно автономной, родитель должен находиться непосредственно рядом с ней. Скорость можно менять, нажимая на курок управления", - добавил Илья Дымов.

По словам аспиранта, команда разработчиков ведет переговоры с одним из волгоградских предприятий, которое заинтересовалось разработкой, речь идет о совместном производстве и продаже установки в магазинах региона. Дымов рассчитывает с коллегами доработать установку в течение лета, в частности, усовершенствовать крепеж и увеличить время автономной работы.

Улучшенный вариант будет представлен на международном форуме технологического развития "Технопром", который пройдет в Новосибирске в сентябре. Ранее разработчики уже представляли полностью автоматизированную детскую коляску, нынешний проект отличается от нее меньшей стоимостью и возможностью совмещать комплекс с колясками различных моделей.