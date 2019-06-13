Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Благова директором Курчатовского института сроком на пять лет. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.

Благов, занимавший в институте должность первого заместителя директора по научной работе, с ноября 2018 года был временно исполняющим обязанности главы учреждения вместо освобожденного от должности Дениса Минкина. Он был директором Курчатовского института с ноября 2017 года.

Александр Благов родился в Москве 24 июля 1976 года. Он автор более 30 научных работ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год (за разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских приборов). Ученый является специалистом в области рентгеновской оптики и рентгендифракционных методов исследования конденсированного состояния вещества. Работы Благова легли в основу перспективного направления физики - управляемой рентгеновской оптики на основе кристаллов, подвергнутых ультразвуковым колебаниям.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, основанный в 1943 году. Он был создан для решения задач развития атомной энергетики и разработки ядерного оружия.