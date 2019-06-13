{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев назначил Александра Благова директором Курчатовского института

Благов назначен на должность сроком на пять лет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Благова директором Курчатовского института сроком на пять лет. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.

Благов, занимавший в институте должность первого заместителя директора по научной работе, с ноября 2018 года был временно исполняющим обязанности главы учреждения вместо освобожденного от должности Дениса Минкина. Он был директором Курчатовского института с ноября 2017 года.

Александр Благов родился в Москве 24 июля 1976 года. Он автор более 30 научных работ, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2011 год (за разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских приборов). Ученый является специалистом в области рентгеновской оптики и рентгендифракционных методов исследования конденсированного состояния вещества. Работы Благова легли в основу перспективного направления физики - управляемой рентгеновской оптики на основе кристаллов, подвергнутых ультразвуковым колебаниям.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, основанный в 1943 году. Он был создан для решения задач развития атомной энергетики и разработки ядерного оружия.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Исследователи разработали новый метод получения рентгеновского и гамма излучения
Читать полностью