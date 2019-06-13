Минобрнауки объявило о начале приема с 20 июня заявок на конкурс "мегагрантов"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России объявило о начале с 20 июня приема заявок от научных групп на конкурс "мегагрантов", победители которого получат до 90 млн рублей на свои исследования. Итоги конкурса подведут до 1 ноября, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Минобрнауки РФ объявляет о проведении очередного седьмого конкурса на получение "мегагрантов". Гранты правительства РФ выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение научных исследований в 2019-2021 годы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сроки приема заявок: с 20 июня до 14:00 1 августа. Итоги конкурса Минобрнауки планирует подвести до 1 ноября 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе могут подать российские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенной области наук.

Основными задачами проводимых ими научных исследований должны быть создание исследовательских лабораторий мирового уровня, получение прорывных научных результатов и решение конкретных задач в рамках направлений, определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики страны. А также подготовка высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.

"Грант предоставляется победителю конкурса в целях проведения научного исследования под руководством ведущего ученого в течение трех лет (2019-2021 годов) и создания в структуре образовательной или научной организации, на базе которой проводится научное исследование, лаборатории под руководством ведущего ученого для осуществления деятельности по направлению научного исследования", - пояснили в пресс-службе.

П данным Минобрнауки, в результате реализации постановления правительства РФ об учреждении "мегагрантов" к 2019 году в стране организовано 236 лабораторий международного класса, возглавляемых ведущими в своей области учеными со всего мира. Около 60% сотрудников этих лабораторий - молодые ученые в возрасте до 39 лет. Ежегодно порядка 2 тыс. молодых исследователей проходят через научную школу лабораторий "мегагрантов". В 2018 году это цифра составила 2490 человек.