Ученые рассказали об исчезновении более 570 видов растений за последние 250 лет

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. За последние 250 лет в природе исчезло 571 растение. Большинство из них произрастали на островах, где экосистема традиционно остро реагирует на любые изменения. Такие данные приводятся в исследовании международной группы ученых, в которую входили представители Стокгольмского университета.

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С середины XVIII века в год вымирало в среднем по два вида растений, что в 500 раз быстрее, чем во времена, предшествовавшие расселению человека по Земле. За тот же период из экосистемы исчезли 271 птица, амфибия и млекопитающее, говорится в исследовании.

"У растений вымирание происходит медленнее, чем у животных. Мы полагаем, что это связано с их способностью жить очень долго без размножения", - заявила в интервью телеканалу SVT научный сотрудник Стокгольмского университета Элис Хамфрис.

По мнению ученых, главной причиной исчезновения растений и животных является деятельность человека, такая, как, например, вырубка лесов. "Чаще исчезают растения с островов, а также те, что имеют незначительное географическое распространение", - отметила Элис Хамфрис.

При этом она подчеркнула, что пока не открыты и не названы многие растения Африки и Южной Америки, что являет собой серьезный пробел в современной науке.

Ученые считают, что сейчас под угрозой исчезновения в мире находятся около 60 тыс. из 300 тыс. видов растений. Данные исследования ботаников опубликованы в журнале Nature, Ecology & Evolution.