{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые рассказали об исчезновении более 570 видов растений за последние 250 лет

Как отметили специалисты, большинство из них произрастали на островах, где экосистема традиционно остро реагирует на любые изменения
Описание
© AP Photo/Pat Wellenbach

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. За последние 250 лет в природе исчезло 571 растение. Большинство из них произрастали на островах, где экосистема традиционно остро реагирует на любые изменения. Такие данные приводятся в исследовании международной группы ученых, в которую входили представители Стокгольмского университета.

На эту тему
Могут ли растения слышать? А говорить? Ученые получили интересные данные на этот счет

С середины XVIII века в год вымирало в среднем по два вида растений, что в 500 раз быстрее, чем во времена, предшествовавшие расселению человека по Земле. За тот же период из экосистемы исчезли 271 птица, амфибия и млекопитающее, говорится в исследовании.

"У растений вымирание происходит медленнее, чем у животных. Мы полагаем, что это связано с их способностью жить очень долго без размножения", - заявила в интервью телеканалу SVT научный сотрудник Стокгольмского университета Элис Хамфрис.

По мнению ученых, главной причиной исчезновения растений и животных является деятельность человека, такая, как, например, вырубка лесов. "Чаще исчезают растения с островов, а также те, что имеют незначительное географическое распространение", - отметила Элис Хамфрис.

При этом она подчеркнула, что пока не открыты и не названы многие растения Африки и Южной Америки, что являет собой серьезный пробел в современной науке.

Ученые считают, что сейчас под угрозой исчезновения в мире находятся около 60 тыс. из 300 тыс. видов растений. Данные исследования ботаников опубликованы в журнале Nature, Ecology & Evolution.

СМИ: в Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
По информации La Razón, эксперты подтвердили, что письмо подлинное и существует в одном экземпляре
Читать полностью