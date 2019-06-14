В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита

СИДНЕЙ, 14 июня. /ТАСС/. Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде. Как сообщила пресс-служба университета, следы 30-сантиметрового существа были найдены в заливе Эму на острове Кенгуру.

Исследователи межвузовской группы из университета Аделаиды, Южно-Австралийского музея и университета Новой Англии убеждены, что найденные ими окаменелые останки принадлежали "настоящему тираннозавру из мира трилобитов". "То, что мы обнаружили, - совершенно новый вид трилобитов, мы дали ему название Redlichia rex, в честь знаменитого тираннозавра, прежде всего, из-за его гигантских размеров. Поверьте, 400 млн лет назад он вселял ужас в представителей семейства трилобитов, его массивные ноги были оснащены острыми шипами и, возможно, он даже ел своих соплеменников", - рассказал аспирант университета Аделаиды Джеймс Холмс.

По мнению ученых, открытие новой группы существ является важной вехой в изучении такого периода, как кембрийский взрыв - величайшего события в истории зарождения и развития жизни на Земле. "Обнаруженный нами Redlichia rex - самый крупный кембрийский трилобит, найденный в Австралии. Представители этого вида достигали 30 см в длину и были вдвое больше других трилобитов, но даже они, вооруженные внушительными шипами и защищенные крепким панцирем, судя по найденным окаменелостям, становились добычей хищников, способных разрушать их хитиновые экзоскелеты. "То есть 500 млн лет назад здесь у острова Кенгуру происходила эволюционная "гонка вооружений" между хищниками и добычей", - рассказал один из соавторов исследования доцент Диего Гарсия-Беллидо из музея Южной Австралии.

Как отмечают палеонтологи, изучение окаменелостей, выставленных сейчас в музее Южной Австралии, обязательно будет продолжено, поскольку оно позволит понять, как развивалась жизнь на Земле с появление скелетной фауны.

Кембрий и трилобиты

Трилобиты - вымерший класс морских членистоногих, населявших Землю около 520 млн лет назад и существовавших на протяжении 270 млн лет.

Кембрийский взрыв - резкое появление и развитие скелетной фауны - условное название явления, результатом которого стало быстрое увеличение количества ископаемых останков живых существ в отложениях, соответствующих началу кембрийского периода. Кембрийский период (кембрий) - геологический период, с которого начались палеозойская эра и весь фанерозойский эон. Начался приблизительно 540 млн лет назад и закончился спустя 56 млн лет.