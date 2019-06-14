Российские ученые разработали новое средство против депрессии

ТАСС, 14 июня. Специалисты компании "Нейроботикс", выступающей участником рынка "Нейронет" Национальной технологической инициативы, разработали устройство, напоминающее кепку, которое помогает пользователям бороться с депрессией, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и другими расстройствами. Об этом в пятницу сообщило Инфобюро НТИ.

В основе технологии - принцип биологической обратной связи. Анализируя процессы работы мозга, устройство оповещает человека об изменении эмоционального фона и позволяет самостоятельно натренировать состояние спокойствия или повышенной концентрации внимания с помощью подсказок. К примеру, в состоянии рассеянного внимания человек услышит в наушниках шум. В отличие от упражнений на расслабление, где человек вынужден контролировать свое состояние самостоятельно, в случае с "нейрокепкой" эти функции частично берет на себя устройство.

"Neuroрlay в комплексе помогает проходить нейрореабилитацию при постинсультных состояниях, синдроме дефицита внимания у гиперактивных детей, биполярных расстройствах, депрессии, стрессе. Доказана положительная динамика в результате использования устройств биологической обратной связи. Биологическая обратная связь помогает быстро и легко включить реакцию релаксации, при помощи которой происходит преодоление стресса, то есть оказывает то же действие, что и упражнения, йога и релаксационная медитация, только гораздо быстрее", - приводит издание слова руководителя направления интерфейс "Мозг-компьютер" компании "Нейроботикс" Александра Зонова.

Устройство работает в двух режимах: альфа-тренинг позволяет достичь расслабленного состояния, бета-тренинг направлен на концентрацию внимания. Гарнитура может подключаться к реабилитационным комплексам, предназначенным для восстановления здоровья людей с ограниченными возможностями.

"В Европе лечение с помощью таких устройств одобрено, а сами приборы доступны для использования в домашних условиях. Исследования, опубликованные в медицинском журнале New England и в Британском психиатрическом журнале, показали, что стимуляция мозга, которая используется в гарнитуре Flow, представленной в виде наушников, оказывает воздействие на человека аналогично антидепрессантам, но с менее серьезными побочными эффектами", - отмечается в сообщении.

НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Так, согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.

В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Хелснет, Энерджинет, Технет и Кружковому движению. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и др.