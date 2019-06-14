Более 20 команд выставят своих морских роботов на соревнования во Владивостоке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 команд подали заявки на участие во вторых всероссийских соревнованиях по морской робототехнике "Аквароботех-2019", которые пройдут в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Среди участников 11 команд российских вузов из Владивостока, Санкт-Петербурга, Севастополя, Северодвинска и Иркутска, которые представят на первенстве телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты собственной разработки. Прием заявок на участие в соревнованиях "Аквароботех-2019" завершается 26 июля", - говорится в сообщении.

Со стороны силовых ведомств свое участие подтвердили команды Тихоокеанского, Балтийского, Северного флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Минобороны и Росгвардии. Также разработчики и производители морских робототехнических комплексов будут представлены шестью командами.

"Соревнования проводятся по направлениям телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, автономных необитаемых подводных аппаратов и безэкипажных катеров. Первый этап соревнований пройдет в бассейне Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. В ходе выполнения заданий необитаемые аппараты проведут информационное освещение обстановки, поиск и обследование подводных объектов. Кроме того, необходимо будет состыковаться с демонстратором донной станции", - уточнили в пресс-службе.

Затем на открытой воде в Амурском заливе пройдет второй этап соревнований. Среди заданий - осмотр заграждений и подводных коммуникаций, обследование подводных частей кораблей, дна, поиск объектов и выполнение подводно-технических работ. Самыми сложными заданиями станут-обнаружение и посадка на выдвижные устройства подводного ангара, прием и выпуск необитаемого подводного аппарата при различных способах наведения и посадки на демонстратор донной станции, добавили в фонде.

Организатором соревнований "Аквароботех-2019" выступает ФПИ при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии России, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки РФ, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации, Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского, Дальневосточного федерального университета и др.