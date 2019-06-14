Ученые установили точный возраст искусственных островов в Шотландии

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Небольшие искусственные острова, расположенные в озерах Внешних Гебридских островов в Шотландии, оказались древнее, чем предполагалось ранее. К такому неожиданному выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Independent.

Таинственные искусственные островки - кранноги - в диаметре имеют от 10 до 30 метров. Они покрыты густой растительностью, поскольку различные травоядные животные не могут до них добраться. Ранее считалось, что подобные сооружения относятся к железному веку (1400 - 500 гг. до нашей эры). Однако специалисты из университета Рединга (Великобритания) предположили, что кранноги могли появиться гораздо раньше, еще в эпоху неолита.

На это их натолкнуло открытие, сделанное в XX веке. Тогда ученые установили, что так называемый плавучий городок на одном из островов архипелага Внешних Гебридских островов Норт-Уист был построен около 3700 г. до н.э. Для определения точного возраста кранног эксперты провели радиоуглеродный анализ бревен, использующихся при строительстве четырех сооружений на острове Льюис, также входящем в архипелаг Внешних Гебридских островов. Результаты показали, что образцы исследуемой древесины датируются эпохой неолита (3640 г. - 3360 г. до н.э.).

Кроме того, как подчеркивают ученые, в непосредственной близости от островов удалось обнаружить множество керамической посуды, также относящейся к эпохе неолита.

"Количество предметов, найденных вблизи некоторых островков, и их местоположение говорят о том, что посуду намеренно поместили в воду. Снаружи многие сосуды были грязными, а внутри некоторых из них содержались остатки извести", - говорится в исследовании. По словам ученых, "большие размеры предметов позволяют предположить, что по крайней мере некоторые, а, возможно, и все сосуды были полными, когда их поместили в воду".

Долгое время истинное предназначение искусственных островов оставалось загадкой. Однако данные исследования свидетельствуют о том, что они могли служить местом сбора местных жителей, а также площадкой для проведения собраний, ритуальных обрядов и пиршеств.

"Их строительство требовало огромных усилий, и, скорее всего, они играли важную роль на протяжении длительного времени. Такие островки вполне могли иметь символическое значение для людей, которые их возвели", - заключил профессор Дункан Гэрроу из университета Рединга.