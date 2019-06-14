СМИ: каждый пятый обладатель татуировки испытывает проблемы со здоровьем

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании в течение последующих пяти лет испытывает определенные проблемы со здоровьем. К такому неутешительному выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph .

В эксперименте приняли участие более 2 тыс. человек. Эксперты из благотворительной организации Королевское общество здравоохранения интересовались физическим и психическим состоянием добровольцев после того, как те "украсили" свое тело. Результаты показали, что около 18% опрошенных в течение последующих пяти лет испытывали определенные проблемы со здоровьем. Причем наиболее распространенными последствиями татуировки или пирсинга были различные ожоги или отеки.

В отдельных же случаях, как утверждают ученые, татуировки вызывали даже сепсис, заканчивающийся летальным исходом. Специалисты также выяснили, что каждый десятый из тех, кто страдал от различных заболеваний, вынужден был обратиться за профессиональной медицинской помощью. "Растущая популярность татуировок, пирсинга и других косметических процедур - это неотъемлемая часть жизни, особенно для людей, которые ищут самовыражения и хотят показать свою индивидуальность", - отметила исполнительный директор Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер. Однако законодательство, регулирующее оказание подобных услуг, по ее словам, заметно различается в разных частях Великобритании и поэтому нуждается в унификации. "Это важно, поскольку каждый пятый человек все еще подвержен серьезному риску развития сепсиса и других осложнений", - заключила она.

В связи с этим эксперты рекомендуют ввести обязательное получение лицензий на оказание подобных услуг. Это, в свою очередь, позволит минимизировать риски, связанные со здоровьем любителей татуировок, пирсинга и других экзотических "украшений".