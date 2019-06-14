Создание реактора будущего ИТЭР обсудят на конференции в Петербурге

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первая в России конференция под эгидой научного издательства Nature Research "Достижения и применения физики плазмы", на которой обсудят, в том числе создание экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER), пройдет в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) в сентябре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

"18-20 сентября в СПбПУ впервые в России состоится конференция под эгидой всемирно известного научного издательства Nature Research "Достижения и применения физики плазмы" (Advances and Applications in Plasma Physics - AAPP 2019). Специалисты будут обсуждать ключевые вопросы управляемого синтеза и Российской термоядерной программы. С докладами выступят представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Росатома и ИТЭР", - говорится в сообщении.

Проблема энергопотребления во всем мире становится с каждым годом все острее. Одним из перспективных источников энергии, который может решить проблему исчерпаемого топлива, считается энергия управляемого термоядерного синтеза. В настоящее время на юге Франции ведется сооружение крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора ИТЭР (ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor).

Россия в числе других стран участвует в проекте, а заведующий кафедрой "Физика плазмы" СПбПУ Владимир Рожанский в 2018 году стал членом научной группы ИТЭР. Конференция, как отмечается в сообщении, объединит экспертов и молодых ученых из разных областей физики плазмы, включая термоядерный синтез, физику космической плазмы, использование плазмы в промышленности и других областей.

"Мы рады, что Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал партнером самой первой конференции из серии Nature Conferences, которая пройдет в России. Мне особенно приятно, что темой нашей первой совместной конференции стала физика плазмы - область, в которой Россия по праву считалась и считается одним из ведущих мировых экспертов", - цитирует пресс-служба слова регионального исполнительного редактора линейки журналов Nature Research Барта Верберка.

О проекте

Проект ИТЭР создан на основе международного соглашения между Китаем, ЕС, Индией, Японией, Республикой Корея, Россией и США. В основу реактора ИТЭР положена разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовить и поставить 25 высокотехнологичных систем будущей установки.